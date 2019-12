Libia | Haftar | «Milizie turche già a Tripoli per sostenere al Sarraj» A breve l’incontro

Libia - Di Maio dopo gli incontri con al-Sarraj e Haftar : “Proficui. Serve soluzione diplomatica. Italia torni a essere il principale interlocutore” : Prima l’incontro con i vertici del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, a Tripoli, e poi la tappa a Bengasi, dove ha avuto un faccia a faccia con il generale Khalifa Haftar. Due appuntamenti in Libia che al suo ritorno in Italia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito “proficui e importanti” annunciando che con al-Sarraj “ci sentiremo o stasera o domattina per aggiornarci sull’esito ...

Libia - Di Maio andrà a Tripoli per rafforzare i rapporti con al-Sarraj. Ma la Turchia offre appoggio militare in caso di offensiva di Haftar : A poche ore dal viaggio di Luigi Di Maio a Tripoli, martedì, per un incontro con il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, Fayez al-Sarraj, in cui il capo della Farnesina tenterà di accreditarsi nuovamente come suo partner privilegiato, continuano i rapporti stretti tra il leader libico e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Domenica il Sultano ha ricevuto per la seconda volta in meno di 20 giorni, a porte chiuse, il capo del ...

Libia - Haftar torna a tirare in ballo l’Italia : Questa volta, concedendo un’intervista all’emittente libica con sede in Giordania 218Tv, il portavoce di Khalifa Haftar, Ahmed Al Mismari, ha parlato in modo esplicito dell’Italia. E l’impressione è che da Bengasi abbiano voluto approfittare delle circostanze attuali per lanciare precisi segnali a Roma, nelle ultime settimane in difficoltà sotto il profilo politico nel paese nordafricano. Le dichiarazioni di Al Mismari ...

Libia - media : “Il generale Haftar ha dato il via a ‘battaglia decisiva’ per conquistare Tripoli” : Dopo mesi di impasse, con le milizie della Cirenaica alle porte di Tripoli e gli attori internazionali che si sono mossi per spostare gli equilibri in favore dei propri protégé, il generale Khalifa Haftar ha annunciato l’avvio di quella che ha definito la “battaglia decisiva” per strappare Tripoli al governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj. Lo riferisce l’agenzia egiziana Mena, secondo la quale il comandante del cosiddetto ...

Libia - Haftar : pronti a liberare Tripoli : 22.22 E' scattata "l'ora zero per liberare Tripoli".Lo annuncia in un tweet il generale Haftar,citato da Libya Observer. Il giornale ricorda che Haftar usò la stessa espressione il 4 aprile, quando avviò l'offensiva a sud della capitale libica. Intanto il premier Conte incontrerà la Merkel e Macron a margine del Consiglio Ue per discutere di Libia. "Noi continuiamo a sostenere una soluzione politica-ha spiegato-una guerra per procura alle ...

CAOS Libia/ "Ecco il piano di Haftar contro Serraj - Italia fuori da tutti i tavoli" : Si stringono i tempi per un attacco finale contro Tripoli, mentre l'Italia resta a guardare. Potremmo avere un ruolo, ma non abbiamo forza politica