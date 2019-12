Legge di bilancio 2020 | cosa contiene dopo il primo sì al Senato

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)diilsì al166 voti a favore, 128 contro: … L'articolodiilsì alproviene da Termometro Politico.

matteorenzi : In #diretta dal Senato il mio intervento sulla legge di bilancio - M5S_Camera : Ecco un’ottima notizia per tutti i torinesi: per la progettazione e la realizzazione della Metro 2 di Torino sono s… - carlosibilia : Ieri è stata approvata al Senato la legge di bilancio. Chi ha votato contro ha detto NO a quelle quelle misure di b… -