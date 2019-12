Legge di Bilancio 2020 | approvata al Senato | tutte le novità

Leggi la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un passo in avanti per la Manovra: lunedì 16 dicembre ilha approvato i maxi emendamenti alladicon 166 voti favorevoli e 128 contrari. Il 22 dicembre il testo passerà alla Camera, che dovrà votare senza modifiche affinchè si eviti l’esercizio provvisorio die un’ulteriore navetta parlamentare. Sono 93 gli articoli della prima bozza delladi. Rispetto alla versione iniziale sono state eliminate: la Tobin Tax, tassa allo 0,04% sulle transazioni finanziarie; liberalizzazione cannabis light; decadenza del Reddito di Cittadinanza con lavori di durata breve. Mantenuto invece il blocco dell’aumento dell’Iva, la Plastic Tax e la riduzione delle tasse per determinate tipologie di lavoratori. Riepiloghiamo in breve le principali misure approvate e cosa cambierà dal prossimo anno. Manovrale misure ...

