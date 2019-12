Le parole di Caterina | la soldatessa forse suicida per amore | Le donne belle sono

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Lequelle felici”. È uno degli ultimi messaggi lasciati su Facebook daGlorioso, la30enne che si è tolta la vita con un colpo di pistola nella giornata del 17 dicembre nella stazione della metropolitana Flaminio di Roma.Un messaggio accompagnato da foto in cui la giovane appare sorridente. Invece ieri la tragedia: prima di compiere il gesto estremo la ragazza aveva lasciato una lettera di 15 pagine per spiegare i motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, la ragazza potrebbeta per.Motivi sentimentali, ipotizza qualcuno in paese (Vitulazio, in provincia di Caserta, ndr). Sembra che da soli sei mesi fosse finita una lunga relazione con un ragazzo e la rottura potrebbe essere stata proprio la causa di un malessere insopportabile. Soltanto ipotesi, ...

