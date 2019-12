Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lequesta settimana hanno preso di miraVio con uno: alla campionessa sono stati offerti soldi per un reality, ma lei rifiuta con un secco 'non me ne frega nulla di soldi e fama'.Vio vtentata da Lee dal loro nuovo: deve spogliarsi in un reality e rinunciare alle paraolimpiadi, manon ha dubbi "sono una persona limpida" dice rifiutando l'offerta e mostrando ancora una volta le sue doti umane che fanno di lei una di personaggi più amati dello sport. Vittima di questa settimana delleè stataVio. La campionessa paraolimpica era ad una conferenza stampa per presentare un progetto legato alle Paraolimpiadi didel 2020. Complici della Iena Nicolò De Devitiis sono due dei pupilli di, ovvero Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini, ...

VioBebe : Ebbene sì, mi avete fregata @redazioneiene ??. Mi vendicherò prima o poi ??. Se vi siete persi lo scherzo, potete riv… - Noovyis : (Le Iene, scherzo a Bebe Vio con proposta indecente: “Reality senza veli al posto di Tokyo 2020”) Playhitmusic - - MediasetPlay : Bebe Vio è una grande amica de Le Iene... ma #LeIene non hanno veramente pietà per nessuno! ?? -