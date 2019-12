Laura Torrisi Instagram | salta il bottone della camicia | tutti gli occhi sui seni

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): Natale è alle porte e la bella attrice e showgirl ha inaugurato la corsa (in ritardo) all’acquisto dei regali. Lo scrive a chiare lettere per accompagnare la foto social di oggi, 18 dicembre, dove non rinuncia a mostrare le sue grazie.infatti una quadri scozzesi che indossa, esageratamente aperta sul davanti per la gioia dei followers! I, incontenibili, sono in bella mostra e lei scrive: “3…2…1… VIA!!!

CristianaBuzzi1 : Aloha la carciofara Laura Torrisi la Toscana bellissima Toscana mare la carciofara e la panozza - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni con una nuova fiamma: la frecciatina di Laura Torrisi - #Leonardo #Pieraccioni #nuova #fiamma… - zazoomnews : Leonardo Pieraccioni con una nuova fiamma: la frecciatina di Laura Torrisi - #Leonardo #Pieraccioni #nuova #fiamma… -