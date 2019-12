Laura Cremaschi Instagram | camicia sbottonata e décolleté esplosivo | «Stupenda!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ha completamente conquistato il cuore degli italiani con il suo ruolo di “Bonas” nel programma di Canale 5 Avanti un altro. Nell’attesa di rivederla nella nuova stagione del game show, i suoi followers seguono le sue avventura sui social. Il profilodiconta oltre 800 mila followers. Poche ore fa la bellaha condiviso con loro uno scatto direttamente dal suo camerino. Il suo outfit decisamente sensuale ha lasciato tutti quanti senza parole. Le sue curve esplosive non passano di certo inosservate. Il post è stato letteralmente invaso di like e commenti. Leggi anche –>, curve strizzate nel bikini: «Mi sembra di volare»stupefacente suLa bella influencerha deciso di condividere suuno dei suoi look per la nuova edizione di Avanti un altro. Nello ...

zazoomblog : Laura Cremaschi sbottona la camicia e domanda: “Vi piace?” – FOTO - #Laura #Cremaschi #sbottona #camicia -