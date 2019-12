Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Burrasca in casa di. Idell’attore 84enne sono suldia causa della sua relazione amorosa con Francesca Della Valle, di 35 anni più giovane.stesso in una intervista al settimanale DiPiù ha dichiarato che ialle vie di fatto: “Mifarpervendere la mia casa bellissima emettermi qualcuno accanto che gestisca isoldi e ibeni. Non merito di finire così” E ancora: “Mi hanno trascinato in tribunale e costretto a sottopormi a due visite mediche. Sono invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna. Grazie a Francesca ho ricominciato a vivere dopo la morte di mia moglie Lucia. Francesca non mi mangia i soldi. E’ una donna straordinaria che mi aiuta e non chiede nulla in cambio. Ivorrebbero vendermi la casa ma finché campo non ...

TutteLeNotizie : Lando Buzzanca sul piede di guerra: “I miei figli mi vogliono far passare per rimbambito… - FQMagazineit : Lando Buzzanca sul piede di guerra: “I miei figli mi vogliono far passare per rimbambito. Invidiosi della vita con… - peppe844 : RT @BlogSocialTv1: LANDO BUZZANCA: TRASCINATO IN TRIBUNALE DAI FIGLI #landobuzzanca -