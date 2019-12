Lana Del Rey ha un nuovo fidanzato poliziotto

Leggi la notizia su vanityfair

Lana Del Rey presenta… il suo fidanzato! La cantante di Born to Die, 34 anni, ha reso la sua nuova relazione ufficiale nel modo più classico: con una foto insieme condivisa via Instagram. La cantante come didascalia ha aggiunto solo un cuore. Lui è Sean «Sticks» Larkin, poliziotto in servizio per il dipartimento di Tulsa, in Oklahoma. Larkin, 46 anni, in America è famoso per avere già partecipato a due reality – Live PD e PD Cam – che mostrano il lavoro degli agenti «dietro le quinte», e su Instagram supera i 200 mila follower. Numeri da influencer. I due erano stati visti insieme per la prima volta lo scorso

