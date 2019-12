L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome | dal 10 febbraio su Rai 1 | ma prima al cinema

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’Amicadel, la seconda stagione su Rai 1 dal 10. Maarriva al. Anticipazioni L’attesa sta per finire, Rai 1 ha comunicato che la seconda stagione de L’Amica, debutterà il 102020, con il sottotitolo “del“. Lila e Elena torneranno quindi sugli schermi degli italiani e non, visto che anche HBO negli Stati Uniti trasmetterà la serie, con il seguito della loro. Ma i fan della serie potranno vedere i primi due episodi in anteal. La serie infatti aprirà una brevissima finestra alil 27, 28 e 29 gennaio, distribuita da Nexo Digital. L’Amica2, la trama Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere ildel marito, ha ...

