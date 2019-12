L’amica geniale 2 | in arrivo ‘Storia del nuovo cognome’ | la seconda stagione della serie

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Al via il 10 febbraio su Rai 1 in prima visione L’amica– Storia delcognome, laevento di Saverio Costanzo tratta dal best seller di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O, prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia. 8 episodi da 50 minuti che riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima. L’amica– Storia delcognome, trama Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell’amica, ha capito che non sta bene né ...

