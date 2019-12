Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'2 si svela nel primodella seconda stagione: iduesaranno presentati inal: ecco quando. L'2, del quale oggi è uscito ilavrà una suatografica: iduesono in uscita alil 27, 28 e 29 febbraio come evento speciale. L'- Storia del nuovo cognome, la serie di Saverio Costanzo, tratta dal best seller di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, in onda su Rai1 dal 10 febbraio. Un appuntamento unico per far vivere ai fan insul grande schermo e condividere con tutti gli altri appassionati i nuovidella saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo. ...

contribuenti : L'Amica Geniale su Rai1 da 10 febbraio - Noovyis : (L'amica geniale 2, il trailer: i primi due episodi in anteprima al cinema) Playhitmusic - - xannaass : PORCA PUTTANA TUTTI ZITTI È USCITO IL TRAILER DELL AMICA GENIALE -