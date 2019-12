La vignetta del giorno | il Papa abolisce il segreto pontificio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Fonte foto: ilgiornale.itLadel: ilil1Sezione: Cronache Cristiano Soro

pietroraffa : Non inserirò in questo tweet la vignetta di #Marione su #Brexit. Quella porcheria è già stata vista a sufficienza.… - 16_opamp : @DAVIDPARENZO @fdragoni ovviamente parlo della vignetta e non del tizio che non conosco. - 16_opamp : @DAVIDPARENZO @fdragoni MI SPIEGHI perchè è vergognosa questa vignetta ? io per esempio trovo quelle di charlie he… -