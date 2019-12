La versione cinese di PES 2020 rimuove il centrocampista dell' Arsenal Mesut Ozil per le

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A seguito di una dichiarazione rilasciata sui suoi account sui social media durante il fine settimana, ile la sua squadra, l', sono stati rimossi da tutte le versioni di PESin Cina.recentemente ha condannato la Cina per il trattamento che riserva ai musulmani uiguri, dopo che, secondo alcune fonti, in territoriosarebbero stati inseriti in alcuni campi di internamentoa regioneo Xinjiang un milione di persone.Il calciatore dichiara: "Il Corano è bruciato, le moschee sono state chiuse, le scuole teologiche islamiche, le madras sono state bandite, gli studiosi religiosi sono stati uccisi uno per uno. Nonostante tutto, i musulmani stanno zitti". La dichiarazionea star ha suscitato rapidamente una reazione in Cina, con la partitarimossa dai programmi TV tutto il paese, seguito da segnalazioni riguardanti la ...

EXCELLITALY : Ozil rimosso da PES 2020 Mobile in Cina per avere criticato la situazione degli Uiguri in Cina: Il giocatore dell’A… - Kage0x : Boh. PES 2020: Mesut Ozil rimosso dalla versione cinese per le sue posizioni antigovernative - Vrum83 : RT @Pennacchiiiii: Adesso, mentre aspetto il take away, passano la versione cinese di 'creep', sono affascinato e inorridito. -