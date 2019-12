La vergogna al pronto soccorso di Sondrio – Ecco la testimonianza di chi era presente

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’eco della vicenda diraccontata da Open si è fatta sempre più ampia, arrivando a coinvolgere anche il mondo politico, con prese di posizione doverosamente dure da parte di alcuni leader. Come sempre avviene in questi casi, tra i commenti sui social c’è anche chi mette in discussione il racconto. Siamo allora andati a ascoltare chi erain queldi. Cos’è successo quella mattina in? «Mi trovavo al, accompagnata da mia madre, perché non mi sentivo bene. Erano circa le 10.30 del mattino. A un tratto si sono iniziate a sentire delle urla nella zona delle sale visita. Il timbro di voce era quello di una donna». La sala d’attesa è però divisa dalle sale di visita, è corretto? «Sì, dalla sala d’attesa non si vedeva molto, si sentivano solo le urla. Alcuni signori si sono messi a spiare attraverso i ...

