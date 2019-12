La vergogna al pronto soccorso di Sondrio – Ecco la seconda testimonianza di chi era presente (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Continuano a rincorrersi dubbi e voci discordanti intorno alla ricostruzione della terribile vicenda degli insulti razzisti a una mamma 22enne di origine nigeriana, “rea” di essersi abbandonata a urla disperate di fronte alla morte della figlia di cinque mesi al pronto soccorso dell’Ospedale di Sondrio. I dubbi sollevati riguardano per lo più la fonte della prima testimonianza sull’accaduto, raccolta qui da Open, e il suo ruolo politico nelle liste di centrosinistra alle elezioni locali, nonché l’assenza di video e audio che confermino le frasi razziste. Open ha potuto raccogliere una seconda testimonianza che confermerebbe come vi siano state effettivamente alcune esternazioni discriminatorie dei presenti in sala d’attesa nei confronti di alcune persone straniere presenti in pronto soccorso in quel momento. La persona in questione vuole restare ...

