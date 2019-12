Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Questa sera si gioca, ma non sarò un Clasico normale, scrive La. “e non soltanto perché stavoltaci arrivano a pari punti, ma soprattutto perché il match è stato scelto come vetrina dal movimento che lotta per l’indipendenza della Catalogna. L’evento sportivo più seguito nel Pianeta è un’occasione unica per gridare al mondo (180 i Paesi collegati) le proprie ragioni”. Le forze dell’ordine temono azioni clamorose. Il ministro dell’Interno del governo catalano parla addirittura di un possibile tentativo di invasione di campo. Ecco perché lemesse in atto sono. “Per la prima volta le squadre partiranno insieme, ognuna con il suo pullman, da un albergo poco distante dal Camp Nou”. La partita è stata rimandata di 53 giorni. La data originaria coincise con le strade della città in ...

napolista : La Stampa: Barcellona-Real Madrid, il tam tam dei social e le misure eccezionali Si temono manifestazioni del movim… - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, per Todibo il Barcellona chiede circa 20 milioni - acmdiavolorosso : Gazzetta - Milan, per Todibo il Barcellona chiede circa 20 milioni -