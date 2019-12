La spezia | furgone investe due bambini di 5 e 6 anni | sono gravi

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)duein Liguria Duedi 5 e 6stati investiti da unin una strada al confine tra i comuni di Sarzana e di Santo Stefano Magra, in provincia di La, in Liguria. Secondo quanto riporta l’Ansa, i due bimbiincondizioni: il più piccolo è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il più grande in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della. Assieme ai, a poca distanza, c’era anche la mamma, rimasta illesa. Leggi anche: Udine, fermatocon a bordo 12 migranti: inseguimento iniziato in Slovenia

