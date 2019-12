La spesa di Natale intelligente e sostenibile

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Noi italiani siamo tra i popoli europei più attenti alla convivialità, che trova proprio nella sua massima espressione. Una convivialità, quella che ci riunisce a tavola, che potrebbe costare fino a 140 euro a famiglia. A stimare laè Coldiretti sulla base della Xmas Survey della Deloitte, che ha raccolto l’opinione di oltre 7.000 consumatori in 8 Paesi europei tra cui l’Italia, con l’obiettivo di monitorare le intenzioni diper regali, prodotti alimentari, attività per il tempo libero e viaggi. Più Made in Italy I prodotti acquistati – spiega Coldiretti – andranno ad arricchire il tradizionale pranzo del 25 dicembre, la tavola più importante dell’anno, e la cena della vigilia, dove sarà protagonista il pesce, ma con una nuova attenzione alla ricerca di materie prime fresche e genuine da acquistare direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di ...

infoitscienza : Campania, un Natale al risparmio: cala la spesa media per i regali, solo uno su tre farà acquisti - Il… - Giornalepmi : Natale 2019: Confesercenti-SWG, l’incertezza frena la festa, in calo la spesa per i regali - Emigdiano : Lo credo bene -