La situazione in Algeria a pochi giorni dall’elezione di Tebboune

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I primipost elettorali instanno proseguendo sul filo della tensione ma, contestualmente, anche senza gravi episodi di violenza come si temeva alla vigilia del voto che ha portato all’elezione di Abdelmadjidcome primo presidente post Bouteflika. Le elezioni, come più volte raccontato nelle settimane scorse, si sono svolte in un contesto surreale: le piazze erano piene non per seguire i comizi, bensì per impedirli. Secondo i manifestanti del movimento “Hirak“, che da febbraio protestano per chiedere un radicale cambiamento della politica algerina, le ultime presidenziali altro non hanno rappresentato che un episodio volto a legittimare “le pouvoir” e non a dare una vera svolta al paese. Da qui la paura che, chiuse le urne ed annunciato il nome del nuovo presidente, l’potesse essere assorbita da ulteriori spirali di ...

paoloigna1 : @recycle__bin Se intendi i ultanati come occupazione del potere concordo... Ma come saprai al contrario di altri Pa… - Adrianaaaaaaaa : RT @telemly3000: #Algeria #Algerie #notizie #Algeri #Alger Macron ha “preso atto” della proclamazione ufficiale della vittoria di Abdelmadj… - telemly3000 : #Algeria #Algerie #notizie #Algeri #Alger Macron ha “preso atto” della proclamazione ufficiale della vittoria di Ab… -