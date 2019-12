La Sicilia eletta meta preferita delle vacanze di Natale

Leggi la notizia su direttasicilia

Tanti turisti italiani e stranieri scelgono la Sicilia. L'isola, infatti si conferma tra le mete di Natale e Palermo si piazza al settimo posto nella classifica nazionale delle città più desiderate per le vacanze in arrivo. È eDreams a sostenerlo. Il noto portale, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa, svela le destinazioni più popolari per Natale 2019 e Capodanno 2020 tramite i dati delle prenotazioni effettuate da gennaio a ottobre sul sito eDreams e attraverso l'APP. In particolare, gli italiani festeggeranno il Natale soprattutto a Londra, con Catania che figura però subito al secondo posto. Le altre destinazioni nostrane che si impongono tra le prime dieci sono Milano e Palermo, in sesta e settima posizione. La città più gettonata per i festeggiamenti di Capodanno è invece Parigi, ma la classifica delle località più in crescita vede in...

