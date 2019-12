La sfida geopolitica della Brexit

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Laè appena iniziata. Con la vincita a mani basse dei Tories di Boris Johnson in Gran Bretagna si dà il via alla prossima pagina di storiamondiale. Dice il Dao de Jing di Lao Zi: “Ciò che vuoi contrarre devi prima espandere, ciò che vuoi indebolire devi prima rafforzare, cio che vuoi rifiutare devi prima esaltare, ciò che vuoi prendere devi prima dare. Questa è detta “la visione sottile”. Il morbido e il debole sopraffanno il duro e il forte. I pesci non possono (...) - Europa / Economia, , Boris Johnson,

AlessandriniOTC : A pag 21: Africa, la sfida sanitaria che farà bene al mondo. 430 mln di persone in povertà assoluta e 256 mln denut… - Edison4Gov : RT @EfremGa: @straneuropa apre i lavori su #Energia e #Geopolitica nella nuova Commissione #vonderleyen organizzata da @Edison4Gov . Una sf… -