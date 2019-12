La Russia si espande nel Sud-est asiatico (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nella visione della Russia per l’Eurasia del futuro ogni paese riveste uguale importanza, al di là della posizione geografica o delle potenzialità offerte in termini di risorse naturali o rilevanza diplomatica, e può essere corteggiato, e conquistato, attraverso due strumenti collaudati: armi ed energia. In questo modo, il Cremlino sta gradualmente estendendo il proprio raggio d’azione da aree d’influenza tradizionali, come la Mongolia, ad altre più ostiche, perché oggetto di attenzione particolare da parte di Cina e Stati Uniti, come ad esempio il Sud Est asiatico. L’obiettivo russo è duplice: ritagliarsi preventivamente degli spazi per azioni future in chiave anticinese, qualora il partenariato terminasse, e ridurre i margini di manovra degli Stati Uniti nell’Asia meridionale ed orientale, aiutando indirettamente la Cina a intensificare il controllo ...

