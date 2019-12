La Russia rafforza la sua presenza in Siria | ecco il piano per Tartus

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Laprevede di investire 500 milioni di dollari nei prossimi quattro anni nella modernizzazione del portono di, attualmente in affitto per un periodo di 49 anni. Lo ha detto martedì il vice primo ministro Yuri Borisov, attualmente in visita in, come riportato da Agenzia Nova. “La parte russa intende riattivare il servizio nel vecchio porto e costruire un nuovo scalo commerciale. L’investimento previsto per i quattro anni a venire è stimato intorno ai 500 milioni di dollari” ha detto Borisov, sottolineando come i lavori di modernizzazione e le nuove infrastrutture creeranno complessivamente 3700 posti di lavoro. La base per l’accesso ai mari caldi di Mosca La parte nord del portono diè occupata dallasin dai tempi dell’Unione Sovietica. Un accordo del 1971 tra Mosca e Damasco ha consentito alle unità navali della ...

