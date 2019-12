Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Mai unache vi siatecheio. Vi svegliate solo quando vi pare, diciamo così”. Con queste parole, in un’intervista a Il Corriere, Ignazio Laparla della seduta in Senato sulla norma della manovra economica sulla cannabis light in cui ha urlato “drogato” ad Alberto Airola del M5s. “Stava lì a gridare come un ossesso, le mani a imbuto, e impediva di parlare al nostro capogruppo, Luca Ciriani, un friulano pacato, un gentiluomo. Sembrava sul serio uno drogato. Comunque, d’accordo: avrei potuto urlargli ‘ossesso’, e forse non sarei finito sui giornali. Anche se poi voi giornalisti…”VIDEO - Laurla “drogato” al senatore M5s Airola

HuffPostItalia : La Russa: 'Mai una volta che vi siete interessati agli insulti che ricevo io. Vi svegliate solo quando vi pare' - VitalyOlegovic : RT @sclar_twinings: Il 50% della popolazione russa non è mai stato all'estero. Da anni la televisione russa racconta di come si viva male i… - sclar_twinings : Il 50% della popolazione russa non è mai stato all'estero. Da anni la televisione russa racconta di come si viva ma… -