La Protezione civile | Allerta gialla in Campania dalle 9 di domani alle 6 di venerdì

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)meteo di colore giallo in9 dimattina fino6 di. L’avviso, emanato dallaregionale, riguarda “la zona 1(Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento)”, dove si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con dannicoperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio è oggi in missione in #Albania ???? Per portare la solidarietà ???? per il drammatico sisma di fi… -