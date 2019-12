La politica del “lavoro sessuale” é compatibile con il marxismo e la sinistra?

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) di Maddalena Celano Il Manifesto del Partito comunista fa riferimento alla sessualità in due modi: attraverso l'analisi della famiglia e attraverso l'analisi della prostituzione, che sono presenti in tutti gli scritti di Marx. Le prostitute sono esseri sociali che per definizione vivono al di fuori della società, classificate né come lavoratrici, né borghesia, ma sempre come “sottoproletariato” (lumpen). Nei suoi scritti, che furono adottati dalle abolizionisti della prostituzione dei (...) - Tribuna Libera / Prostituzione,, Femminismo, Sex Workers, Prostitute di strada

Affaritaliani : Larghe intese, no del M5S: 'La Lega ha tradito, non è credibile' - CarloCalenda : Michele chiedi anche le % dei TG già che ci sei. La politica non riguarda solo i gruppi parlamentari. E non tutte l… - CarloCalenda : Sanità e scuola pubblica sono notoriamente contenuti di estrema destra. La tipografia politica del nulla. Sport naz… -