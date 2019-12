La opening cinematic di Dragon Ball Z | Kakarot è davvero imperdibile

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Bastano le prime note della celebre canzone dell'anime diZ per far emozionare tutti i fan: 'Cha-La Head-Cha-La' torna ora nel nuovo trailer dell'Action RPGZ:.Come nell'anime originale, la canzone compare nell'del gioco: una sorpresa per godere delle memorie passate ogni volta che ci si siede per giocare!Qualche tempo fa sono state inoltre svelate alcune delle meccaniche che saranno presenti nell'attesissimo. Le informazioni attuali ci dicono infatti che i giocatori avranno la possibilità di raccogliere le leggendarie sette sfere del drago, con cui potranno esprimere il desiderio di combattere contro un avversario già sconfitto.Leggi altro...

MangaForevernet : ? Dragon Ball Z Kakarot: la cinematic opening sulle note di Cha-La Head-Cha-La ? ? - TeamSaiyajin : Diamo un primo sguardo alla stupenda Opening Cinematic per l'Action-RPG 'Dragon Ball Z: Kakarot'. ??… - canessio : RT @yessgameit: Bastano le prime note della celebre canzone dell’anime per far emozionare tutti i fan con il nuovo trailer dell’Action RPG… -