Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è stata teatro di conflitto sin dalla SecondaMondiale. Oggi è diventata l’epicentro della2.0, in cui il cambiamento climatico potrebbe essere il fattore decisivo. Sin dallaè stata militarizzata dalle superpotenze; nell’ultimo episodio di botta e risposta nella regione artica, la Norvegia sta aprendo il porto di Tromsø ai sottomarini statunitensi, ha confermato il ministro della Difesa norvegese Frank Bakke-Jensen. Oltre al vasto malcontento da parte della popolazione, anche la Russia ha espresso il proprio biasimo; tuttavia, è stata probabilmente proprio la Russia a dare il via a questi sviluppi. Sebbene la Norvegia dichiari che non vi fosse intenzione di stabilire una base militare americana permanente a Tromsø, la Russia ritiene questa ulteriore espansione delle forze Nato “in conflitto con la precedente prassi di sviluppare ...

