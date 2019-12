La guerra fra bande che sta scuotendo la Svezia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il 2019 è prossimo a concludersi e sarà ricordato come l’anno nero della criminalità per la. Il Paese, infatti, è dilaniato da unafraper il controllo del mercato della droga e di altri traffici illeciti che ha come centri nevralgici Stoccolma e Malmö, ma che è ormai estesa nei Paesi vicini, in particolare in Danimarca, e si combatte con omicidi mirati, sparatorie in luoghi pubblici e, soprattutto, attentati dinamitardi. L’anno delle bombe Da gennaio a novembre nel Paese si sono verificati più di 100 attacchi con esplosivi, diretti contro persone, automobili, esercizi commerciali ed abitazioni, ossia il doppio rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente. Il numero sarebbe stato molto più elevato, considerato che le forze dell’ordine hanno sventato 76 attentati, scoprendo in tempo dove fossero nascosti gli ordigni e ...

