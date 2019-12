Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Accosta un attimo”. Stiamo risalendo una strada stretta dell’entroterraquando l’auto si ferma al margine della carreggiata.scende e si ava una donna anziana che cammina a passo lento appoggiata a una bici con due sacchetti appesi al manubrio. Parlano qualche minuto, mentre da dietro il finestrino mi chiedo in che lingua comunichino e che cosa si stiano dicendo. La signora avrà capito di trovarsi davanti a uno dei più importanti fotografi della nostra epoca, quattro volte vincitore del World Press Photo, o lo avrà scambiato per un matto?tira fuori la macchina fotografica e le scatta un ritratto. Cosa ne sarà di quell’immagine? Diventerà un’immagine iconica, o sarà cancellata? “Trovare lo scatto giusto non è solo una questione di luce o di composizione, ma è soprattutto una questione di mood. Bisogna trovare il giusto ...

RaiTre : «Io non posso dire: 'Ah, come sono stata brava!'. Io voglio essere brava nel mio futuro.» #LetiziaBattaglia, la pri… - sechesi : Zielinski che al 93’ scivola e innesca il contropiede vincente del Parma è la fotografia del Napoli di oggi, una sq… - TutteLeNotizie : ‘La fotografia è l’arte più vicina alla memoria’. Un pranzo romagnolo con Steve McCurry -