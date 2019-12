La forza di Paolo | con un cancro al polmone ha scalato lo Stelvio in bici

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un ciclistare con il sogno di arrivare fino sullo. Fino a quando, due anni fa,ha avuto la diagnosi di tumore alcon riarrangiamento del gene Alk (una mutazione genetica che rende questo tipo di tumore diverso da tutti gli altri). Un incubo che ha costrettoa mettere il piede a terra. La sua storia è stata tra i protagonisti dell’evento ‘Time to tAlk’, il ciclo appuntamenti nei centri d’eccellenza italiani, che ha fatto tappa a Milano all’Istituto tumori. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio delle associazioni pazienti Ipop e Walce, della Società italiana di medicina narrativa (Simen) e resa possibile grazie al sostegno di Roche Italia.in sella ci è risalito e ha conquistato lo. “Non è facile parlarne, perché ammettere di essere malato è come ammettere di essere debole – ha racconta ...

