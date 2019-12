La forza di Netflix? Gli abbonamenti nei mercati fuori dagli Stati Uniti

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Con la guerra dello streaming video che incalza, il colosso californianocambia strategia e per la prima volta decide di pubblicare i dati relativi al giro d’affari prodotto e al numero deglinelle diverse regioni in cui opera, mostrando così il vero motore della compagnia fondata da Reed Hastings, cioè il mercato esterno agli. Nel complesso, sulla base di quanto emerge dal documento pubblicato dalla società, dei circa 158 milioni di abbonati alla piattaforma in tutto il mondo più di 90 milioni risiedono oggi al didella regione che comprendee Canada. Nello specifico, in Europa, Medio Oriente e Africaha circa 47,4 milioni di abboanti, 29,4 milioni nell’America Latina e 14,5 milioni nella regione Asia-Pacifico.e Canada restano però il mercato con il più alto numero di sottoscrizioni, che si attesta sui 67,1 ...

al3xiae : RT @CarmenV_90: #ilprocesso aggiunta al catalogo Netflix. .. Dobbiamo riuscirci anche con #oltrelasoglia Forza!!! Firmate la Petizione #SAV… -