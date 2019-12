Leggi la notizia su internazionale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Cosa sta succedendo ine perché Roma e l’Europa stanno temporeggiando, mentre Turchia e Russia si ritagliano un ruolo da protagoniste. Leggi

Pennacchiiiii : RT @Internazionale: La debole strategia dell’Italia e dell’Europa in Libia. L'articolo di @annalisacamilli. - ManginiE : RT @Internazionale: La debole strategia dell’Italia e dell’Europa in Libia. L'articolo di @annalisacamilli. - MarcoCampa10 : RT @Internazionale: La debole strategia dell’Italia e dell’Europa in Libia. L'articolo di @annalisacamilli. -