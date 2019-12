La città dove si vive meglio è Milano | ma quella al primo posto per ricchezza e cultura è

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Al contrario di quanti affermano che siin piccoli contesti di provincia, per il secondo anno consecutivo la Palma d’ora diin cui siva a. La classifica sulla qualità della vita è stata stilata dal Sole 24 ore e gli indicatori da tener presente salgono quest’anno a 90 contro i 42 da sempre considerati; questi vengono poi raggruppati in 6 grandi categorie che analizzano rispettivamente “e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia e società”, “e tempo libero” che vedono ladisempre sul podio. Va peggio invece per la categoria “Giustizia e sicurezza” nella quale il capoluogo lombardo ottiene l’ultimoa causa del numero dei reati denunciati. Lea nord dell’Italia vantano le migliori posizioni nella classifica redatta dal Sole 24Ore: dopotroviamo infatti Bolzano, Trento ...

