La chat che usa i colori al posto delle parole

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Foto: color.soft.works Quanta intesa c’è con i vostri amici o con il vostro partner? Ma soprattutto: siete davvero in grado di capirvi al volo? Non è affatto facile scoprirlo, tuttavia, grazie a una nuova app che rivoluziona il modo tradizionale in cui siamo abituati atare, possiamo metterci alla prova in un divertente esperimento. Che cosa accadrebbe se sostituissimo lecon i? Possiamo scoprirlo con Color, un’app di messaggistica istantanea – se così possiamo definirla – che si distingue dalle più diffuse poiché permette ditare con i nostri contatti inviando esclusivamente messaggi privi di lettere,ed emoticon. Infatti, per conversare possiamo scambiare solo rettangoli colorati: basterà toccare il rettangolo grigio – presente nell’angolo inferiore destro dello schermo – per modificare il colore, ...

