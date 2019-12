La cantante morta a 32 anni | da un anno lottava contro un maledetto tumore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Se ne è andata dopo aver trascorso l’ultimoa lottare con tutte le sue forzeunmelanoma che non le ha lasciato scampo. Azzurra Lorenzini,e conduttrice pisana di soli 32se ne è andata martedì mattina, 17 dicembre 2019, all’ospedale di Empoli. Al suo fianco c’era il marito Daniele Pelissero, che non l’ha mai lasciata sola. I due erano una coppia nella vita ma anche nel lavoro. Condividevano la stessa passione per il mondo dello spettacolo e sul palco e alle feste diventavano una cosa da sola. Ad Azzurra “avevano diagnosticato un melanoma da circa un– spiega il marito e compagno di lavoro Daniele, come riporta Il Messaggero, che pubblica anche le foto – Le cure sembravano funzionare. Poi un giorno la Tac ha svelato numerose metastasi. E la situazione è precipitata”. (Continua dopo la foto) Daniele e Azzurra avevano formato il loro ...

