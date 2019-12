Klippa Kloppa live al Club 33 Giri per presentare il disco “Liberty”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Sabato 21 dicembre 2019, a partire dalle 21.30, l’associazione culturale33ospiterà una band campana sorprendente, apprezzata da critica e pubblico:. La formazione presenterà il suo, uscito a settembre di quest’anno,. Il concerto si terrà nella sede dell’associazione, in via Perla (Central Park, incrocio con via Jan Palach) a Santa Maria Capua Vetere (Ce). Ad aprire ilil cantautore partenopeo Pedar. Isaliranno sul palco dell’associazione sammaritana sabato 21 dicembre 2019 per unspeciale di presentazione dell’ultimo lavorografica. La band nasce a Napoli, sul finire degli anni Novanta, dall’incontro tra i casertani Nicola Mazzocca e Marco Di Gennaro, cui si aggiungono nel ...

