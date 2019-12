Ken Loach tra rider e operai alla Cineteca di Bologna | “Il capitalismo è irriformabile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Kenlotta continua. 83 anni ma non pare proprio. Lucido, rivoluzionario e antiliberista. Sempre dparte della classea. E più la sfruttano, la precarizzano, la spappolano, più lui gira un film che va in profondità al problema. Sorry we missed you – in uscita il 2 gennaio 2020 – è un altro tassello di questa definitiva e tragica esplorazione, un pugno nello stomaco cherifila allo spettatore. Cruda realtà. Niente di più, niente di meno. A Newcastle oggi. Il quarantenne Ricky, con moglie e due figli, rileva in franchising un servizio di consegne pacchi. Corriere tra corrieri, deve sottostare ad un ritmo massacrante, 14 ore al giorno, 6 giorni la settimana, una bottiglia di plastica per pisciare, e un computerino/scanner che certifica ogni spostamento, pausa (non consentita), rallentamento del ritmo di lavoro. Niente ferie, niente assicurazione, niente mutua, ...

