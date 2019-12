Ken Loach a Roma | dopo la Brexit più dura la vita dei lavoratori

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A 83 anni Kennon molla e nel nuovo film, "Sorry we missed you", nei cinema dal 2 gennaio, denuncia lo sfruttamento dei. Il protagonista consegna pacchi a domicilio per una ditta in franchise, guidato da una macchinetta che ne controlla movimenti, orari, e traccia tutta la merce: 14 ore al giorno, senza garanzie, senza ferie né permessi malattia, con spese a suo carico per ogni inconveniente. Nessuna traccia di sindacati, le regole le detta la legge del profitto e la tecnologia è il suo braccio armato.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912182208 Ken--a--la--piu--la--dei-20191218 video 18560985.mp4Il regista, aper presentare il film spiega: "Due terzi dei lavori negli ultimi dieci anni sono diventati precari, ihanno molti meno diritti, ed è colpa dei sindacati e della sinistra ...

