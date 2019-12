Kate Middleton scansa il principe William Il gesto imbarazza la famiglia reale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francesca Galici C'è aria di tempesta anche in casa dei duchi di Cambridge? Ildi stizza dinei confronti delnon è passato inosservato e ora ci si interroga sui motivi Ci sono nuove nuvole in vista per larale inglese, che in questo 2019 sembra non trovare pace. Il nuovo “caso” è esploso dopo un'intervista rilasciata dai duchi di Cambridge alla BBC, nella qualesi lascia andare a un evidentedi stizza nei confronti del. Ilsarebbe passato inosservato se a farlo fosse stato una qualunque altra donna nei confronti di suo marito. Quando però seie ogni tuo battito di ciglia è messo sotto la lente d'ingrandimento dei media, anche uncosì apparentemente banale può diventare un affare di Stato. Si è trattato in realtà di un momento che non è durato che pochi istanti ma ...

