Juventus schianta Sampdoria 2-1: lo stacco spaventoso di Cristiano Ronaldo, l'ultima prodezza (Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Juventus batte la Sampdoria con il minimo sforzo (2-1) e si conferma in vetta alla classifica. Missione compiuta per la squadra di Maurizio Sarri, che schiera il super tridente per la seconda partita consecutiva: prove generali in vista della Supercoppa Italiana di domenica 22 dicembre con la Laz

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus schianta