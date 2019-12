Juventus | Sarri | «Visto squadra in salute | dovevamo chiuderla prima»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le parole di Maurizio, allenatore della, dopo la vittoria dei bianconeri contro la Sampdoria Lasupera 2-1 la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris. Ecco le parole di Maurizio, tecnico della formazione ospite, dopo il successo che permette ai bianconeri di superare temporaneamente l’Inter in classifica. «Bellissimo il primo gol di Dybala come quello di Ronaldo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo invece siamo stati più confusionari pur senza rischiare molto. Dispiace non averla chiusa. Hounain. Sugli attaccanti? Ci saranno partite dove non giocherà nessuno dei tre. Scelte? Guardo innanzitutto la condizione fisica. In un momento come quello attuale, si guardano gli avversari e si decide. Al di là della stanchezza, sono in buona condizione fisica tutti e tre. Rabiot? Sta venendo fuori. E’ tornato dopo un ...

