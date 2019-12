Juventus-Lazio | Supercoppa Italiana 2019 | dove vederla in tv | orario | programma

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tutto è pronto per la 32esima edizione delladi calcio. Domenica 22 dicembre alle ore 17.45 italiane, infatti, saranno in campo(campione d’Italia) e(vincitrice della Coppa Italia) per l’assegnazione del trofeo. Ancora una volta la sfida si disputerà all’estero, più precisamente allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita. Un impianto da 25.000 spettatori che sarà aperto anche alle donne, per un match che garantirà grande spettacolo tra i bianconeri di mister Maurizio Sarri che andranno a caccia del nono successo in questa competizione ed i biancocelesti di Simone Inzaghi che inseguiranno la quinta. IN TV – La finale dellasarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro per non ...

