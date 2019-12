Juventus – Aumento di capitale da 300 milioni di euro

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tramite il proprio account Twitter, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha scritto in merito all’didella– L’diè stato garantito da Exor per quasi il 50% dei 292diprevisti. Il tweet Chiuso l'didella @fc – Sono stati raccolti 292,6(191,2 garantiti da Exor, azionista di maggioranza del club) – I diritti per sottoscrivere le azioni restanti, per un controvalore di 7,4, saranno offerti in Borsa nei prossimi giorni. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) December 18, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Arsenal – Per la panchina c’è lo spagnolo Arteta, a breve l’annuncio! Napoli – Milik: “Abbiamo sbagliato tutti, non solo Ancelotti” Napoli, Ancelotti in città per risolvere il suo contratto: i ...

juventusfc : Aumento di capitale in opzione di Juventus - Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro… - UgoBaroni : RT @juventusfc: Aumento di capitale in opzione di Juventus - Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 m… - TheJohnMario : RT @juventusfc: Aumento di capitale in opzione di Juventus - Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 m… -