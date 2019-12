Jennifer Garner | la donna più bella del 2019

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Essere una madre, un’attrice e unaumanitaria, non è affatto un compito facile, ma è ciò che è stata definita la bellissima attrice. Secondo quanto riportato dalla famosa rivista People, l’attrice è stata eletta lapiùdel, perché oltre al suo aspetto fisico, in lei c’è molto più di ciò che sembra…. Sicuramente è unabellissima con un sorriso solare e due fossette meravigliose, ma ciò che molti non sanno, è cheè unad’affari, cofondatrice degli alimenti biologici per bambini della Upon a Farm. E’ un artista ambasciatrice di Save The Children, è un’attrice ed è anche mamma di tre bambini, Violet, 13 anni, Seraphina, 10 anni e Samuel, 7 anni, nati dalla relazione con il suo ex marito Ben Affleck. La cosa ...

moninstars : I pretend cooking show di Jennifer Garner sono troppo divertenti raga - axelcoeur : aaaaaaaa stasera su nove fa 30 anni in un secondo io adoro proprio quel film poi c'è Jennifer Garner io ???????????????????? - kikkadna : Una delle cose più rilassanti in assoluto è guardare Jennifer Garner cucinare ..in effetti anche solo guardare Jennifer Garner -