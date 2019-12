Jack Taylor giovedì 19 dicembre su Giallo | puntata Il Sarcedote

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)suin prima tv la serie tv con Ian Glen Continua sula serie crimecon protagonista Ian Glen, in prima visione assoluta al canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky. La serie tv irlandese è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken Bruen, uno dei più importanti scrittori irlandesi dell’ultimo ventennio ed è composta da sei episodi della durata di 90 minuti che compongono le prime 2 stagioni realizzate nel 2010 e nel 2013. Nel 2016 è stata rilasciata una terza stagione da 3 episodi. 2×02 Il Sacerdote Padre Malachy ingaggiaper indagare sulla morte di padre Royce che è stato brutalmente decapitato.scopre che il prete aveva abusato di due ragazzi Michael Clare e Tom Reed, diversi anni prima ma subito dopo aver interrogato Tom Reed, questi viene trovato morto in una vasca per una sospetta overdose di eroina.inizia a ...

