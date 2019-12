Italia – San Marino | l’amichevole si giocherà il 29 maggio a Cagliari

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’ha in programma un’amichevole di preparazione a Euro 2020 contro la nazionale del San: si– Sansarà la quarta amichevole di preparazione in programma in vista di Euro 2020. La FIGC ha comunicato che, dopo Inghilterra e Germania a marzo e prima della Repubblica Ceca a giugno, la Nazionale sfiderà Sanil 29. La partita si terrà a, nella Sardegna Arena, alle ore 20:45. Sarà il sesto incontro dell’nel capoluogo sardo, l’ultimo dei quali è stata una vittoria con la Russia nel 2005. #EURO2020

