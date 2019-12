Italia in Comune sostiene il referendum contro riduzione parlamentari

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)inil– “inè pronta a sostenere ogni iniziativa in difesa della rappresentanza democratica per bloccare la riforma che prevede il taglio dei, l’ennesimo specchietto per le allodole che il populismo a Cinque Stelle vuole imporre nel Paese”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto) e Antonella Sassone, coordinatore nazionale e dirigente diin. “È singolare che i paladini di questa norma siano gli stessi5 Stelle che rappresentano l’antitesi di ciò che dovrebbe essere la politica: nessuna formazione e selezione, approssimazione, commistioni tra interessi privati e la gestione del Paese, un circo mostruoso ossessionato dal mantenere il potere il più a lungo possibile. Trovare uno sponsor migliore del M5S per convincere i cittadini che i ...

