Intesa cede i pagamenti a Nexi E si rafforza nelle polizze sanitarie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Più volumi,mento nel core business deidigitali e dei suoi rapporti con il principale cliente, preservando però la propria indipendenza (visto che deve continuare ad avere relazioni con il resto del sistema bancario), per. Cassa, un liberare risorse per concentrarsiattività di banca commerciale, assicurazione e wealth management e partecipare tramite i dividendi alle prospettive di forte crescita del settore, invece per-Sanpaolo, non più così interessata ad attività dove occorre investire e far crescere i volumi per ottenere ritorni interessanti. Segui su affaritaliani.it

